СМИ: Европа «с удовольствием» наблюдает за конфликтом Трампа и Маска

Европейские политики «с удовольствием» наблюдают за публичным противостоянием президента США Дональда Трампа с миллиардером Илоном Маском. Об этом пишет газета The Guardian.

Ранее Дональд Трамп публично поссорился с предпринимателем Илоном Маском из-за программного законопроекта президента под названием «Большой прекрасный билль» (Big Beautiful Bill). По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США. В ответ Трамп заявил, что для экономии денег стоит перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска.

По данным газеты, европейские лидеры «с изумлением отреагировали на публичную ссору» Трампа и Маска. А некоторые из них вспомнили о том, как сами конфликтовали с миллиардером.

«Бывший комиссар ЕС Тьерри Бретон, который публично ссорился с Маском во время своего пребывания в должности, особенно наслаждался происходящим, опубликовав эмодзи с изображением глаз и значок с коробкой с попкорном», - говорится в статье.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вспомнил о публичном скандале из-за Starlinks для Украины, в ходе которого Маск назвал его «мелким человеком» и предложил «замолчать». Он вновь опубликовал свой пост с комментарием: «Видишь ли, большой человек, политика сложнее, чем ты думал».

При этом действия Белого дома «неизбежно вызовут недоумение у некоторых европейцев», так как станут для них проявлением неопределенности и без того непредсказуемой администрации Трампа, предупреждает газета.