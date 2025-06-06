Гуцул заявила о спешке Кишинева с вынесением приговора по ее делу

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила о форсировании рассмотрения ее дела, так как власти Молдавии надеются на вынесение приговора до парламентских выборов, которые должны пройти 28 сентября. Обращение главы автономии было опубликовано в ее Telegram-канале.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул была арестована. 9 апреля суд перевел ее под домашний арест. Мера связана с делом о нелегальном финансировании политической партии и кандидата на выборах в составе организованной группы. Гуцул заявляла, что это дело сфабриковано.

В обращении, переданном через адвокатов, Евгения Гуцул отметила, что по ее делу на 1 июля уже назначены прения.

«Нетрудно догадаться, почему так спешат: в Кишиневе поставлена четкая цель - успеть вынести приговор до парламентских выборов, чтобы запугать всех, кто осмеливается идти против режима [президента Молдавии Майи] Санду и партии «Действие и солидарность»», - подчеркнула она.

При этом глава Гагаузии уверена, что у властей не получится запугать ни ее, ни ее команду, ни жителей автономии, которые «видят, как власть превращает суды в орудие политической расправы».

Напомним, что в марте 2024 года президент Молдавии Майя Санду отказалась подписать документ о включении Гуцул в правительство (этого требует закон), заявив, что той «нечего там делать», и обвинила ее в «работе в преступной группировке».

Президент Молдавии сослалась на партию «Шор», поддержавшую Гуцул на выборах в Гагаузии. Летом 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию антиконституционной. Представители «Шор» назвали все обвинения политически мотивированными.