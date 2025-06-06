Президент США Дональд Трамп и американский финансист Джеффри Эпштейн имели близкие отношения на протяжении нескольких лет.

Об этом сообщила британская газета The Times.

«Согласно сообщениям, Эпштейн продолжал иметь некоторый доступ к людям, близким к Трампу, когда тот въехал в Белый дом в 2017 году», — говорится в материале.

Издание добавило, что в 2004 году в отношениях главы государства и финансиста произошел серьезный разлад. Причиной тому послужила сделка с недвижимостью в Палм-Бич. Также журналисты отметили, что после начала расследования в отношении Эпштейна Трамп, предположительно, начал действовать против него, предлагая юридическую помощь некоторым жертвам.

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Накануне между Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка. Экс-глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) раскритиковал решение главы Белого дома по налогам. Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета.

После этого Маск заявил, что имя Трампа фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию.