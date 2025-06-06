Эксперт рассказал о сигнале Трампа Зеленскому на встрече с Мерцем

Итальянский социолог и исследователь конфликтов Алессандро Орсини заявил, что президент США Дональд Трамп послал Владимиру Зеленскому сигнал о неминуемой потере Украиной важных регионов. Об этом Орсини написал в соцсети X.

Орсини прокомментировал заявления, сделанные Трампом на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Президент США сравнил конфликт России и Украины с дракой двух детей в парке. Он подчеркнул, что иногда, прежде чем разнимать детей, нужно позволить им немного подраться.

«Это означает, что Трамп решил, что Зеленскому придется вести переговоры с худшей из худших позиций. Трамп решил, что Зеленскому придется отказаться от самых богатых и стратегически важных регионов Украины после их потери в результате боевых действий», - заявил Орсини.

По итогам своей встречи с Мерцем Трамп выразил уверенность, что в конце концов конфликт будет остановлен. Также президент США предупредил, что будет «жестко действовать», если Россия или Украина «перейдут черту». Он отмечал, что обращает внимание на действия обеих стран, так как «для танго нужны двое».