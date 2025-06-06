СМИ: НАТО ищет способ не спровоцировать Трампа Зеленским

Обсуждение Украины на саммите НАТО планируется свести к минимуму, чтобы не провоцировать президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Reuters.

По данным издания, перед ответственными за организацию саммита дипломатами стоит дилемма: как сделать так, чтобы Владимир Зеленский смог присутствовать на мероприятии, но это не привело к новому конфликту с Дональдом Трампом.

«Осторожные шаги предпринимаются, чтобы не разозлить Вашингтон и тем более не спровоцировать повторение февральского скандала в Белом доме между Трампом и Зеленским, который едва не разрушил международную коалицию в поддержку Киева», - говорится в статье.

При этом, по мнению высокопоставленного дипломатического источника издания, если Зеленский не примет участия в саммите в той или иной форме, это будет «как минимум пиар-катастрофой».

Поэтому ожидается, что саммит будет максимально коротким, обсуждение Украины будет ограничено, а Зеленский может присутствовать на ужине, который устраивает король Нидерландов, но не будет допущен на основную встречу.

«В отличие от предыдущих двух ежегодных саммитов НАТО, лидеры не планируют проводить официальное заседание Совета НАТО-Украина», - говорится в статье.

Напомним, что визит Зеленского в Белый дом, состоявшийся 28 февраля, закончился публичной перепалкой с Дональдом Трампом. Украинский политик выступил против компромиссов с Россией, а Трамп в ответ обвинил его в неуважении к американцам и настоял, чтобы тот досрочно покинул Белый дом.