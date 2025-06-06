В Новой Зеландии депутатов отстранили от работы за традиционный танец

В Новой Зеландии двое депутатов от партии Te Pāti Māori — Равири Вайтити и Дебби Нгарева-Пакер — получили рекордное наказание: их отстранили от участия в заседаниях парламента на 21 день. Об этом сообщило издание RNZ.

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Еще одна представительница партии, 22-летняя Хана-Равити Маипи-Кларк, отстранена на семь дней.

Причиной стало участие депутатов в протестной акции во время парламентских слушаний в ноябре 2024 года. Тогда они исполнили традиционный танец хаку, выражая несогласие с законопроектом «О принципах договора», который, по их мнению, ограничивал права коренного населения маори. Этот проект предусматривает структурирование положений Договора Вайтанги, заключенного между маорийскими вождями и британской короной в 1840 году, и должен пройти второе чтение, после чего будет вынесен на референдум.

После инцидента Маипи-Кларк уже наказывали — ее удалили из зала заседаний на сутки. Позже сам законопроект был отклонен.

По данным журналистов, подобное отстранение стало самым жестким дисциплинарным решением в истории новозеландского парламента — раньше максимальное наказание ограничивалось тремя заседаниями.