Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп не планирует выводить США из НАТО. Об этом сообщает Fox News.

Мерц 5 июня посетил США с официальным визитом и провел переговоры с Трампом. В ходе встречи они, в частности, обсудили будущее НАТО.

По словам Мерца, Трамп «ясно дал понять», что Америка останется в НАТО. Немецкий канцлер подчеркнул, что у него нет сомнений в приверженности США альянсу.

Ранее Трамп заявлял, что США могу выйти из НАТО, если члены альянса не начнут вкладывать больше денег в свою оборону - до пяти процентов ВВП вместо текущего показателя в два процента. Источники NBC News рассказывали, что Трамп рассматривает возможность внести серьезные изменения в формат участия Америки в НАТО. Сообщалось, что Трамп обсудил со своими помощниками корректировку участия США таким образом, чтобы американцы «отдавали предпочтение» тем членам НАТО, которые тратят больший процент своего ВВП на оборону.

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По задумке Трампа, США смогут не защищать другого члена НАТО, подвергшегося нападению, если эта страна не достигла минимального порога расходов на оборону. Если Трамп действительно внесет это изменение, это будет означать существенный отход от договоренности НАТО о коллективной обороне, подчеркивал NBC News.