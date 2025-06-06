Политический скандал: демократы требуют расследовать слова Маска о Трампе

Демократы из Палаты представителей Стивен Линч и Роберт Гарсия призвали провести срочное расследование после слов Илона Маска о том, что президент США Дональд Трамп фигурирует в «списках Эпштейна». Об этом сообщает Axios.

Конгрессмены направили соответствующее обращение в Минюст США и ФБР. В нем политики требуют проверить утверждения Маска. По мнению Линча и Гарсии, его слова подразумевают то, что «президент мог участвовать в принятии решения» о том, какие документы обнародовать, а какие — скрыть.

«Любые попытки помешать публикации полной версии этих материалов, чтобы защитить Трампа, требуют "пристального внимания" со стороны Конгресса и Минюст», — подчеркнули демократы.

Конгрессмены также попросили предоставить список сотрудников, которые участвовали в подготовке опубликованной версии. Кроме того, они требуют обозначить, какую роль в этом играл Трамп.

Напомним, что «файлы Эпштейна» — документы, свидетельства и списки, связанные с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. В них фигурируют имена известных политиков, которые якобы посещали его остров и имели связи с девушками.

Накануне Трамп публично поссорился с предпринимателем Илоном Маском из-за программного законопроекта президента под названием «Большой прекрасный билль» (Big Beautiful Bill). 5 июня Маск написал в X, что Трамп фигурировал в «списке Эпштейна».