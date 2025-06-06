«Я ненавижу мой экс»: интернет-шутки о ссоре Маска и Трампа

Минувшей ночью главные триумфаторы президентских выборов в США 2024 года, Дональд Трамп и Илон Маск, окончательно рассорились в социальных сетях. На глазах у миллионов подписчиков бывшие союзники обвиняли и оскорбляли друг друга.

Как пишет «Российская газета», Маск призвал к импичменту Дональда Трампа и заявил о его связях с осужденным сексуальным преступником, покойным Джеффри Эпштейном. Президент США, в свою очередь, пригрозил отменить федеральные контракты и налоговые субсидии для компаний миллиардера. Из-за онлайн-схватки акции Tesla за несколько часов рухнули на 14,2%. Компания потеряла около $150 миллиардов, состояние Маска сократилось на $34 миллиарда.

О проблемах между Илоном Маском и Дональдом Трампом журналисты заговорили еще в апреле. Бизнесмен открыто выступал против тарифной политики президента США. В конце мая миллиардер решил покинуть должность главы Департамента государственной эффективности США (DOGE).

В начале июня Илон Маск обрушился с критикой на законопроект о бюджете США (One Big Beautiful Bill), который, по мнению предпринимателя, не только не приведет к сокращению расходов, но и увеличит его дефицит до $2,5 триллионов.

«Извините, но я просто больше не могу это терпеть. Этот огромный, возмутительный <...> законопроект о расходах конгресса является отвратительной мерзостью. Позор тем, кто голосовал за него. Вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете», — написал Маск в соцсетях.

Чем закончится сражение двух вчерашних союзников мы узнаем в ближайшее время, пока же предлагаем вам подборку шуток из социальных сетей, пользователи которых не могли пройти мимо, развернувшийся на их глазах онлайн-битвы.

Лучшие мемы о публичной ссоре Трампа и Маска — в галерее «Рамблера».