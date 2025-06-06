Окружение Маска испугалось последствий ссоры с Трампом

Окружение американского миллиардера Илона Маска боится, что ссора с президентом США Дональдом Трампом может обернуться против него.

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Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«В окружении Маска ощущалось беспокойство из-за того, что он выбрал огромную, даже по его меркам, борьбу, которая может иметь неприятные последствия для него и мира "технологических правых" — экосистемы руководителей Кремниевой долины, которые поддерживают администрацию Трампа», — говорится в сообщении.

Мало кто из окружения Маска ожидал, что хорошие отношения с Трампом будут длиться вечно. Но им грустно, что все закончилось так горько, пишет издание.

5 июня Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем впервые публично раскритиковал американского бизнесмена, который ранее покинул администрацию Белого дома. Он заявил, что разочарован поведением Маска. Последний незамедлительно отреагировал: он жестко высказался о главе государства и напрямую ему угрожал. Скандал фактически перерос в перепалку в прямом эфире, оба грозили друг другу опасными последствиями.