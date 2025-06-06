Обзор иноСМИ: «Россия не планирует нападать на НАТО», просьба Трампа к Путину

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Трамп просит Путина не отвечать на атаку дронов ВСУ»

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Россия примет меры в ответ на недавнюю масштабную атаку украинских беспилотников. Как пишет французская газета Le Figaro, Трамп сообщил, что попросил президента РФ Владимира Путина не реагировать на атаку Украины. В то же время Трампа признал, что стороны конфликты испытывают слишком много злости в отношении друг друга.

Трамп подчеркнул, что Путин «не играет в игры». В то же время президент США выразил уверенность, что в конце концов «кровопролитие будет остановлено». Он добавил, что подобное бывает в спорте - «судьи дают игрокам немного побороться, а потом разнимают». Также Трамп предупредил, что будет «жестко действовать», если Россия или Украина «перейдут черту».

«Россия не планирует нападать на НАТО»

Некоторые западные аналитики опасаются, что ответ России на недавние украинские атаки может затронуть страны НАТО. Однако у Кремля нет стратегических мотивов для расширения украинского конфликта, заявил бывший сотрудник Конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вайхерт в своей статье для The National Interest.

Аналитик подчеркнул, что ситуация на поле боя не изменилась после украинских атак и ВС РФ продолжают продвигаться. По версии Вайхерта, президент РФ Владимир Путин серьезно относится к рискам эскалации и желает удержать конфликт «ниже порога мировой войны». По мнению аналитика, Путин - «стратегический оператор», который прекрасно понимает, что в случае с последними украинскими атаками он «не имеет дела с объединенным западным блоком». Вайхерт отметил, что Путину не нужно «какое-то массированное возмездие», которое могло бы еще больше объединить Европу, Канаду и США в противостоянии России. Автор статьи подчеркнул, что атака на страну НАТО была бы контрпродуктивной, так как Россия уже побеждает в украинском конфликте.

«В ЕС 24 миллиона взрослых употребляют каннабис»

Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (EUDA) опубликовал свой ежегодный анализ европейского рынка наркотиков. Отчет за 2023 год стал 30-м в своем роде и его выводы вызывают беспокойство, демонстрируя, что европейский рынок наркотиков меняется все более быстрыми темпами, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Глава EUDA Алексис Гусдил заявил о росте оборота сильнодействующих запрещенных веществ на континенте. На рынок ЕС все чаще выходят синтетические наркотики, которые зачастую значительно дешевле в производстве, - речь в том числе идет о «синтетическом героине» и «синтетическом каннабисе». Это, по словам Гусдила, оказывает значительное давление на системы здравоохранения и безопасности. По данным EUDA, в 2023 году в ЕС было зарегистрировано около 7500 смертей, связанных с наркотиками (по сравнению с показателем в 7100 смертей в 2022 году). В основном смерти были вызваны опиоидами в сочетании с другими веществами. При этом наиболее распространенным наркотиком в ЕС остается каннабис: согласно отчету EUDA, в 2023 году 24 миллиона взрослых жителей Евросоюза употребляли это наркотическое вещество.

Маск призвал к импичменту Трампа

Многомесячный альянс президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска рухнул в четверг, когда самый богатый человек в мире и один из самых могущественных людей в мире вступили в публичную перепалку в соцсетях, пишет Forbes. Издание отмечает, что это произошло всего через несколько месяцев после того, как между ними завязалась такая тесная дружба, что Маск иногда ночевал в Белом доме.

Пятого июня Маск опубликовал серию твитов, призвав объявить импичмент Трампу и заявив, что SpaceX начнет вывод из эксплуатации космического корабля, необходимого для работы NASA. Как отмечает Forbes, Трамп пока не прокомментировал последние заявления Маска, но чиновники Белого дома «работают за кулисами, чтобы убедить президента умерить свою публичную критику Маска, дабы избежать эскалации». По данным Forbes, сотрудники администрации Трампа запланировали на 6 июня телефонный разговор с Маском, чтобы «заключить мир».

«Состоится ли ядерное возмездие России?»

Атаки Украины по российским военным аэродромам вызвали «беспрецедентную обеспокоенность» в европейском обществе по поводу того, будет ли Россия вынуждена ответить ядерным оружием, пишет автор китайского портала Tencent. По его словам, некоторые европейцы считают, что действия Украины могут спровоцировать начало третьей мировой войны, так как затрагивают «красную линию ядерного сдерживания России». Российское правительство и военные быстро заявили, что примут ответные меры.

Некоторые российские публичные лица назвали украинскую атаку «поводом для ядерного удара», а бывший президент, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что «возмездие неизбежно». Автор Tencent напомнил, что в 2024 году Россия утвердила обновленную ядерную доктрину. В документ включили возможность ответа на агрессию со стороны неядерных государств, поддерживаемых ядерными странами. Сообщалось, что ответ может последовать в случае массированных атак беспилотников, крылатых ракет и гиперзвуковых самолетов. По версии автора статьи, Украина могла бы столкнуться с «ограниченным применением тактического ядерного оружия малой мощности» по своим военным объектам и пунктам сосредоточения войск, но у России есть другие способы возмездия, способные «отбросить Украину назад в «темные века».