Орбан рассказал о новом союзе в ЕС

Между Венгрией и Словакией формируются сотрудничество по противодействию безрассудной антироссийской политике Евросоюза. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Политик напомнил, что недавно словацкий парламент принял решение, что они не поддержат введение антироссийских санкций. По словам Орбана, теперь Венгрия в этом вопросе «не одинока».

«Поэтому я вижу, что формируется сотрудничество, чтобы остановить политику Брюсселя, которая, на мой взгляд, безрассудна», — добавил он.

Он также напомнил результаты опроса венгерского исследовательского центра Szazadveg — согласно им, в 11 странах ЕС из 27 большинство населения против ускоренного вступления Украины в сообщество, и лишь в 10 странах общество выступает за.

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«Я думаю, можно предотвратить членство Украины в ЕС, если мы смело вступим в эти дебаты, если мы смело представим свою позицию и не позволим Брюсселю и Украине привести к власти в Венгрии марионеточное правительство», — заключил венгерский премьер.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать переговоры с Украиной о присоединении к организации. По словам Орбана, политическое решение уже принято, однако Будапешт его не поддерживает.