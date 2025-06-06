Гуцул заявила, что ей предъявили обновленные обвинения

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила ТАСС, что ей представили обновленные обвинительные заключения, с которыми она еще не успела ознакомиться, в то время как суд уже переходит к прениям сторон.

"И сегодня уже закрывается судебное заседание, сбор доказательств, мы переходим к прениям. Чтобы вы понимали: прошлое судебное заседание, в конце, когда уже судья вышла, нам прокурор предоставил обновленные обвинительные заключения. Мы даже не ознакомились, у нас есть вопросы, там цифры изменены - а откуда вы эти цифры взяли? Нам никто ничего не объясняет," - сказала она.