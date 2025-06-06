Зеленский прокомментировал масштабный ночной удар России

Владимир Зеленский публично пожаловался на массированный удар в ответ на атаки Киева и потребовал от Запада «надавить на Россию». Его слова приводит РИА Новости.

Сегодня в Минобороны России сообщили о том, что российские войска в ночь на 6 июня в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар «по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотников, центрам подготовки летного состава».

По словам Зеленского, «били почти по всей Украине».

«Очередной масштабный удар», - заявил он, потребовав от Запада «надавить на Россию», так как те, кто этого не сделает, будут считаться «соучастниками».

Стало известно, как Россия может ответить на атаку Украины по аэродромам

Ранее в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. В Минобороны сообщили, что целями теракта стали военные аэродромы. Дроны были завезены на фурах, они вылетали прямо из них. Владимир Зеленский взял на себя ответственность за удары БПЛА.

При этом военный эксперт Алексей Живов отметил, что Россия в соответствии с концепцией ядерной безопасности имеет полное право нанести удар ядерным оружием в ответ на атаку беспилотниками по своей территории и по аэродромам.