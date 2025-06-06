Владимир Зеленский прокомментировал масштабный ночной удар России по нескольким регионам Украины и в очередной раз намекнул, что требует решительных действий от президента США Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что в массированном комбинированном ударе ВС РФ участвовало более 400 БПЛА, более 40 ракет различного типа.

"Очередной масштабный удар... Били почти по всей Украине", - написал Зеленский в своем Телеграм-канале.

По его данным поражения зафиксированы в Киевской, а также Волынской, Львовской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

"Всего сегодня в ударе было более 400 дронов и более 40 ракет, в частности баллистика", - сообщил Зеленский.

"Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, надавив на Россию", - написал он.

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Следом Зеленский в очередной раз оставил хамское обращение к президенту США Дональду Трампу, намекнув на то, что если он не будет оказывать давление на Москву, то это "соучастие и ответственность".

"Нужно действовать решительно", - потребовал Зеленский.

Напомним, что накануне Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем сравнил украинский конфликт с дракой двух детей. Он отметил, что, возможно, как в хоккее, сторонам нужно дать немного подраться, прежде чем их разнять.