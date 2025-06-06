На Западе опровергли слухи о Трампе в «списке Эпштейна»

Ведущий Newsmax Карл Хигби опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп фигурирует в документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он заявил в новом выпуске своей передачи Frontline.

Накануне Трамп публично поссорился с предпринимателем Илоном Маском из-за программного законопроекта президента под названием «Большой прекрасный билль» (Big Beautiful Bill). 5 июня Маск написал в X, что Трамп фигурировал в «списке Эпштейна».

Хигби в своей передаче заявил, что, опубликовав такую информацию, Маск поступил нечестно — подобные заявления о Трампе нельзя оперативно проверить. Кроме того, эти сведения обязательно всплыли бы еще во время юридических атак со стороны экс-президента США Джо Байдена.

«Они ведь достали на него всё, что только могли. Единственное, что можно подтвердить, — это то, что Эпштейн однажды был в его клубе. И, кстати, Трамп выгнал его оттуда за неподобающее поведение», — добавил журналист.

Также Хигби задался вопросом, что если Маск действительно знал, что Трамп был в «списке Эпштейна», то почему он позволил американскому лидеру лететь в одном самолете с его сыном.

«А сейчас лучшее, что может сделать Трамп, — это обнародовать весь список», — добавил телеведущий.

Напомним, что Эпштейна обвинили в совершении преступлений сексуального характера и заключили под стражу. В 2019 году он покончил с собой в тюрьме. СМИ сообщали, что, по версии следствия, он доставлял несовершеннолетних девушек и молодых женщин на остров, где они подвергались сексуальной эксплуатации со стороны влиятельных людей.