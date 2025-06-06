Депутат Шеремет: скандал Трампа и Маска может быть постановкой
Публичный скандал президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска может быть постановкой, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Допускаю, что этот скандал может быть театральной постановкой для международного сообщества и американского истеблишмента», — сказал он в беседе с РИА Новости.
По его словам, это может быть частью «политической игры», поскольку у главы Белого дома и бизнесмена хороший тандем.
Они оба, как считает Шеремет, ещё не сказали своё последнее слово в политике США.
Доктор политических наук, американист Рафаэль Ордуханян в беседе с RT предположил, что ссора Илона Маска и Дональда Трампа может быть элементом сговора.