Публичный скандал президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска может быть постановкой, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Допускаю, что этот скандал может быть театральной постановкой для международного сообщества и американского истеблишмента», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, это может быть частью «политической игры», поскольку у главы Белого дома и бизнесмена хороший тандем.

Они оба, как считает Шеремет, ещё не сказали своё последнее слово в политике США.

Доктор политических наук, американист Рафаэль Ордуханян в беседе с RT предположил, что ссора Илона Маска и Дональда Трампа может быть элементом сговора.