Участники организованной руководством Гагаузии акции протеста в Комрате потребовали от Кишинева освободить главу автономии Евгению Гуцул, которая была арестована в марте.

"Незамедлительно освободить башка (главу) Гагаузии Евгению Гуцул, арестованную по надуманным основаниям, и обеспечить объективное, справедливое и открытое рассмотрение в отношении ее судебного дела", - говорится в резолюции, которую зачитал вице-председатель Народного собрания автономии Георгий Лейчу.

В резолюции, которая адресована президенту страны Майе Санду, парламенту и правительству, также содержатся требования соблюдения Закона об особом правовом статусе автономии, восстановления полномочий в сфере юстиции на территории Гагаузии. Там также потребовали прекратить давление на политиков автономии и ее жителей, в отношении которых были массово заведены дела по обвинениям в электоральной коррупции. "В настоящее время под видом борьбы с электоральной коррупцией правящая Партия действия и солидарности организовала массовый террор жителей Гагаузии", - отмечается в резолюции.

"На площади должны были быть много тысяч людей, но вы знаете, что устроила власть - останавливались машины, тысячи людей не были допущены. Никогда Гагаузия не находилась в такой ситуации, нас держат как в резервации", - сказал Лейчу.

Отношения между Кишиневом и Комратом значительно обострились после выборов главы Гагаузии в 2023 году, на которых победила представитель оппозиции Гуцул. Она заявила о намерении укреплять дружественные отношения автономии с Россией и подвергла критике политику конфронтации с Москвой, которую проводит прозападное правительство Молдавии. В Кишиневе попытались объявить выборы незаконными, однако парламент Гагаузии выразил солидарность с Гуцул, в регионе прошло несколько массовых акций в ее поддержку. Президент Молдавии вопреки законам отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства страны.

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована в рамках уголовного дела, которое касается финансирования ее избирательной кампании. На этой неделе Конституционный суд Молдавии упразднил ряд положений в законах, которые обязывали генерального прокурора республики координировать назначение прокурора Гагаузии с региональными властями. Сторонники Гуцул сообщили, что полиция массово штрафует пенсионеров, которые получают доплаты в рамках благотворительного проекта фонда "Евразия" при поддержке российского Промсвязьбанка.