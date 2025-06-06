Раскрыты попытки Трампа смягчить санкции против России

Администрация президента США Дональда Трампа втайне оказывает давление на Сенат, чтобы смягчить законопроект Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Ричарда Блюменталя о санкциях против России. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

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«Белый дом пытается давить на сенатора Грэма, чтобы тот значительно смягчил свой законопроект о санкциях против РФ. Администрация Трампа стремится наладить отношения с Москвой вместо того, чтобы наказывать ее», — говорится в материале.

По данным издания, в течение последних недель представители Белого дома втайне связывались с офисом Грэма, призывая его смягчить законопроект, в частности, включив в него ряд исключений, которые позволят Трампу самостоятельно выбирать, кто или что попадет под санкции. В числе других способов смягчить законопроект упоминается замена в его тексте слов «обязан» на «может», что по сути сделает санкции необязательными.

Ранее сенаторы Грэм и Блюменталь заявили, что надеются успеть принять свой законопроект о «сокрушительных» санкциях против России до саммита «Большой семерки» (G7), который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.