СМИ: Глава минфина США напал на Илона Маска в Белом доме

Американский предприниматель Илон Маск получил синяк в драке с министром финансов США Скоттом Бессентом. Об этом 30 мая британской газете Daily Mail сообщил бывший главный политстратег президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон.

По слова Бэннона, накануне пресс-конференции Трампа и Маска по случаю истечения его полномочий куратора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) состоялась перепалка. Глава минфина Бессент обвинил Маска в невыполнении обещаний о сокращении бюджета на $1 трлн., после чего Маск толкнул министра.

Инцидент якобы произошел по пути из Овального кабинета к офису руководителя аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс. Газета также указывает, что потасовку подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Как ранее пояснял сам Маск, синяк под правым глазом ему поставил его пятилетний сын после шутливого призыва ударить его по лицу. "В тот момент я практически ничего не почувствовал, а потом, похоже, появился синяк", - прокомментировал ситуацию бизнесмен.