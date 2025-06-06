Илон Маск оскорбил призвавшего его выслать экс-советника Трампа

Илон Маск назвал придурком призвавшего его выслать экс-советника Трампа Бэннона
Американский бизнесмен Илон Маск назвал придурком призвавшего его выслать экс-советника президента США Дональда Трампа Стива Бэннона.
«Бэннон придурок», — написал Маск.
Несколько дней назад Маск назвал «мерзостью» бюджетный проект Трампа.
После этого Трамп заявил, что разочарован Маском.
Предприниматель в ответ на критику заявил, что Трамп не стал бы президентом без него.
Тогда американский лидер предложил прекратить государственные субсидии и контракты для Маска.
Он также заявил, что бизнесмен «психанул» после отмены нравившегося ему распоряжения о налоговом вычете на электрокары.
По данным Bloomberg, конфликт с Трампом обошёлся Маску в $34 млрд.