Илон Маск оскорбил призвавшего его выслать экс-советника Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск назвал придурком призвавшего его выслать экс-советника президента США Дональда Трампа Стива Бэннона.

Несколько дней назад Маск назвал «мерзостью» бюджетный проект Трампа.

После этого Трамп заявил, что разочарован Маском.

Предприниматель в ответ на критику заявил, что Трамп не стал бы президентом без него.

Тогда американский лидер предложил прекратить государственные субсидии и контракты для Маска.

Он также заявил, что бизнесмен «психанул» после отмены нравившегося ему распоряжения о налоговом вычете на электрокары.

По данным Bloomberg, конфликт с Трампом обошёлся Маску в $34 млрд.