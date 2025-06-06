«Обвал власти»: на Украине послали тревожный сигнал Зеленскому
Отказ Владимира Зеленского от компромиссов и от российского меморандума грозит Украине обвалом фронта. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, пишет РИА Новости.
Парламентарий отметил, что ни на какие компромиссы Зеленский не готов, «но без них нет помощи от США, и грядет обвал фронта».
«В свою очередь, любая уступка из предложенных - отмена мобилизации, военного положения и поставок оружия (даже без выборов) - обвал власти Зеленского», - уверен Александр Дубинский.
Он также констатировал, что Украина сражается не за свои ресурсы, а за американские, и Киеву нечем ответить на положения российского меморандума.
Зеленский назвал дату окончания конфликта и пригрозил России
«Зеленский растерян и потерян. Его фраза о том, что Украина не воспринимает всерьез меморандум РФ о прекращении огня - только это подчеркивает», - считает депутат Верховной рады.
Россия и Украина обменялись меморандумами, в которых изложены условия урегулирования в ходе второго раунда прямых переговоров, который прошел в Стамбуле 2 июня. При этом Владимир Зеленский заявил, что украинские власти считают российский меморандум по урегулированию конфликта ультиматумом и «не воспринимают его всерьез». Он также назвал «бессодержательным» продолжение дипломатических встреч в Стамбуле «на уровне, который не решает ничего».