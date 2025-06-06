Отказ Владимира Зеленского от компромиссов и от российского меморандума грозит Украине обвалом фронта. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, пишет РИА Новости.

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Парламентарий отметил, что ни на какие компромиссы Зеленский не готов, «но без них нет помощи от США, и грядет обвал фронта».

«В свою очередь, любая уступка из предложенных - отмена мобилизации, военного положения и поставок оружия (даже без выборов) - обвал власти Зеленского», - уверен Александр Дубинский.

Он также констатировал, что Украина сражается не за свои ресурсы, а за американские, и Киеву нечем ответить на положения российского меморандума.

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«Зеленский растерян и потерян. Его фраза о том, что Украина не воспринимает всерьез меморандум РФ о прекращении огня - только это подчеркивает», - считает депутат Верховной рады.

Россия и Украина обменялись меморандумами, в которых изложены условия урегулирования в ходе второго раунда прямых переговоров, который прошел в Стамбуле 2 июня. При этом Владимир Зеленский заявил, что украинские власти считают российский меморандум по урегулированию конфликта ультиматумом и «не воспринимают его всерьез». Он также назвал «бессодержательным» продолжение дипломатических встреч в Стамбуле «на уровне, который не решает ничего».