СМИ: в ссоре Трампа и Маска найдут «российский след»

Кипрский журналист Алекс Христофору предположил, что Россию обвинят в ссоре президента США Дональда Трама и миллиардера Илона Маска. Об этом журналист написал в соцсети X.

Ранее между Трампом и Маском произошла публичная ссора. Этому предшествовала критика Маска в адрес программного законопроекта Трампа под названием «Большой прекрасный билль» (Big Beautiful Bill). Этот документ должен навсегда закрепить налоговые льготы, принятые в 2017 году во время первого президентского срока Трампа. Документ также позволит увеличить расходы на оборону и безопасность границ.

По мнению Маска, законопроект Трампа увеличивает бюджетный дефицит, а не сокращает его. Республиканцы, близкие к Белому дому, заявили Politico, что Маск недоволен законопроектом, поскольку тот наносит ущерб его деловым интересам. «Большой прекрасный билль» отменяет многочисленные налоговые льготы, на которые Tesla сейчас имеет право как один из крупнейших производителей электромобилей в США.

Позже Трамп заявил, что во многом помогал Маску, но теперь «очень разочарован» в нем. В ответ Маск сказал, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах. После этого президент США намекнул, что власти могут прекратить предоставление субсидий компаниям Маска.

Затем Маск написал, что пришло время «сбросить настоящую бомбу», и заявил, что Трамп фигурировал в «файлах Эпштейна» - документах финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в доставке несовершеннолетних девушек и молодых женщин на остров, где они подвергались сексуальной эксплуатации со стороны влиятельных людей.

Также Маск пригрозил остановить сотрудничество его компании SpaceX с NASA по доставке американских астронавтов на Международную космическую станцию. Кроме того, он заявил, что Трампу нужно объявить импичмент и заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.