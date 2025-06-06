Литва начала высаживать россиян с поездов с небиометрическими загранпаспортами

Литовские пограничники массово высаживают из поездов россиян с небиометрическими загранпаспортами. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщили в Федеральной пассажирской компании.

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Из-за этого в пресс-службе компании рассказали о нескольких советах для пассажиров направляющихся в Калининград, которые помогут избежать подобных ситуаций.

Во-первых, следует покупать билеты на поезд не позднее чем за 28 часов до отправления. Также необходимо наличие обязательного оформления (независимо от наличия шенгенской визы) упрощенного проездного документа на железной дороге (УПД-ЖД).

Также нужно заполнить специальную анкету на сайте консульских учреждений Литвы.

Россияне, которые уже купили билеты в Калининградскую область, получат смс об оформленном УПД-ЖД и ссылку на сайт для заполнения анкеты.

— Если до отправления остается менее 28 часов, оформление УПД-ЖД становится невозможным. Без данного документа пассажиру с небиометрическим заграничным паспортом (независимо от наличия шенгенской визы) может быть отказано в пересечении границы сотрудниками пограничной службы Литвы, — цитирует слова пресс-служба ФПК РИА Новости.

Ранее в МВД сообщили, необязательными отметками в российском паспорте могут быть сведения об идентификационном номере налогоплательщика и группе крови. Такие отметки могут внести соответствующие организации.