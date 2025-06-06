В Китае отреагировали на разговор Трампа и Си Цзиньпина

Беседа лидеров Китая и США, инициированная американской стороной, отражает растущую обеспокоенность в Вашингтоне. Об этом заявил научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян, передает китайская государственная газета Global Times.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп созвонились в четверг, 5 июня. Во время разговора китайский лидер подчеркнул важность развития взаимодействия в области торговли, обороны и дипломатии, а также необходимость устранения недопонимания и укрепления сотрудничества. Президент США, в свою очередь, отметил, что переговоры с Китаем по урегулированию торговых противоречий немного отклонились от намеченного курса, но разговор прошел замечательно. По информации, предоставленной Министерством иностранных дел Китая, Си Цзиньпин и Трамп договорились о скорейшем проведении нового раунда торговых переговоров между двумя странами.

По словам Люй Сяна, высказывания Си Цзиньпина демонстрируют приверженность Китая своим принципам и готовность защищать свои интересы в отношениях с США. Они также служат предупреждением для американской стороны о необходимости трезво оценить ситуацию и принять взвешенное решение, добавил эксперт. Люй Сян подчеркнул, что США могут оказаться в невыгодном положении, если будут пытаться добиться экономической изоляции.

Специалист обратил внимание на то, что в последнее время позиция США в отношении Китая была непостоянной, в то время как Китай сохранял свою позицию ясной и последовательной. Он подчеркнул, что Китай не стремится заменить США или вытеснить их, и его развитие никогда не происходило за счет интересов других государств.