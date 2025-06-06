Советники Белого дома проведут телефонный разговор с Маском

Газета Politico сообщила, что советники американского президента Дональда Трампа намерены провести телефонный разговор с бизнесменом Илоном Маском в пятницу.

Целью беседы, по данным издания, является обсуждение возможного взаимодействия в контексте «установления мира».

«Помощники Белого дома, попытавшись убедить президента сдержать публичную критику в адрес Маска, чтобы избежать эскалации, запланировали на пятницу телефонный разговор с миллиардером и генеральным директором Tesla, чтобы заключить мир», – пишет издание, передает РИА Новости.

Согласно публикации Politico, в кратком телефонном разговоре с журналистами Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг его разногласий с Илоном Маском, заявив, что конфликта фактически нет. По словам президента, все проходит спокойно и даже лучше, чем можно было ожидать.