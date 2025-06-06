Вице-президент США отшутился по поводу ссоры Трампа и Маска

Вице-президент США Джей Ди Вэнс шутливо прокомментировал перепалку между Дональдом Трампом и Илоном Маском, с иронией назвав 5 июня «днем без новостей». Об этом он написал в соцсети X, опубликовав фото с блогером Тео Воном.

Маск в ответ на этот пост отправил смеющийся эмодзи.

Позже Вэнс в следующем посте уточнил, что по-прежнему поддерживает Трампа, отметив, что бывший президент сделал больше, чем кто-либо другой, чтобы заслужить доверие сторонников. Он также подчеркнул, что горд быть рядом с ним.

Между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Незадолго до этого Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский президент отметил, что сделал много для бизнесмена и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

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Причиной для такого заявления стала публикация Маска в социальной сети X резкой критики законопроекта Трампа под названием «Единый, большой, красивый», который направлен на сокращение федеральных расходов. Бизнесмен назвал его «отвратительной мерзостью» и осудил проголосовавших за него членов конгресса.