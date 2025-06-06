Пока вы спали: ЧП с тепловозом и новые подробности о ссоре Трампа и Маска

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ЕС может включить РФ в список стран со слабым контролем за отмыванием денег

Европейский союз рассматривает возможность включения России в свой серый список стран с недостаточным контролем за отмыванием денег, сообщает ТАСС.

Об этом пишет газета Financial Times, подчеркнув, что такое решение может негативно сказаться на репутации страны и усложнить работу финансовых учреждений из-за необходимости дополнительных проверок. Несмотря на приостановку членства России в группе ФАТФ, некоторые страны могут заблокировать инициативу ЕС.

В предварительном списке также фигурировали страны как Алжир, Венесуэла и Ливан, а из него планируют исключить такие государства как Ямайка и Объединённые Арабские Эмираты.

Конфликт с Трампом стоил Маску $34 млрд

Илон Маск потерял 34 миллиарда долларов за один день из-за конфликта с Трампом, сообщает ТАСС.

Обновленные данные Bloomberg показывают, что его состояние снизилось до 334,5 миллиарда долларов, а с начала года — почти на 98 миллиардов.

В ходе обмена резкими комментариями 5 июня Маск заявил о поддержке Трампа и предсказал рецессию, а Трамп ответил критикой и угрозами расторжения контрактов.

Под Белгородом сошел с рельсов тепловоз

В ночь на пятницу на участке Прохоровка — Беленихино в Белгородской области произошел сход одиночного тепловоза, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги отметили, что пострадавших нет, а причины инцидента выясняются. Движение по этому участку было временно остановлено.

Маск заявил, что SpaceX не будет выводить корабли Dragon из эксплуатации

Илон Маск ответил на совет одного из пользователей сделать шаг назад в конфликте с Трампом, заявив в X, что не будет выводить космические корабли Dragon из эксплуатации, сообщает ТАСС.

Ранее он угрожал начать их вывод после того, как Трамп пригрозил расторгнуть государственные контракты с SpaceX.

В ответ на комментарий о необходимости "остыть и сделать шаг назад" бизнесмен решил оставить корабли в эксплуатации, подчеркнув свою решимость продолжать работу.

Посадка японского модуля Hakuto-R на Луну завершилась неудачно

Посадка японского лунного модуля Hakuto-R, также известного как Resilience, завершилась неудачно, сообщает ТАСС.

Глава компании Ispace Такэси Хакамада заявил, что установить связь с модулем и завершить миссию не удалось, и сейчас компания сосредоточена на анализе полученных данных для выяснения причин неудачи.

За полторы минуты до запланированной посадки высота модуля резко снизилась до нуля, что свидетельствует о провале посадочной операции.

Ранее в апреле 2023 года попытка отправить модуль на Луну также закончилась неудачей из-за потери связи в последние секунды перед посадкой.