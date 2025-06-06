Названы восемь вариантов того, как Трамп и Маск могут навредить друг другу

Газета The New York Times перечислила восемь вариантов того, как президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск могут навредить друг другу.

В частности, Маск мог бы направить свои средства на кампанию против Трампа и республиканцев, а также использовать соцсеть Х как инструмент провокации и воздействия на аудиторию.

Кроме того, Маск может использовать инсайдерскую информацию, чтобы доставить неприятности Трампу, а также вывести из эксплуатации космический корабль Dragon, что создаст неудобства для американской администрации.

В то же время Трамп может расторгнуть контракты с компаниями Маска, а также расследовать его иммиграционный статус и данные об употреблении им наркотиков.

Помимо этого, Маска могут лишить допуска к гостайне, что осложнит его сотрудничество с властями.

Наконец, Трамп может пустить в ход против Маска президентские полномочия, подписав указы против политических оппонентов или инициировав расследования.

Названа цена конфликта с Трампом для Маска

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что состояние Маска сократилось на $33,9 млрд за один день из-за ссоры с Трампом.

Несколько дней назад Маск назвал «мерзостью» бюджетный проект Трампа. Накануне президент США заявил, что разочарован Маском. Тот в ответ заявил, что Трамп не стал бы президентом без него. После чего американский лидер предложил прекратить государственные субсидии и контракты для бизнесмена.