В Белом доме организуют телефонный разговор Маска и Трампа

Помощники президента США Дональда Трампа попытались убедить его умерить критические замечания в адрес Илона Маска и планируют в течение суток провести телефонный разговор с американским предпринимателем. Об этом сообщила газета Politico.

По сведениям ее источников, помощники Трампа в Белом доме "после попыток убедить президента умерить публичную критику Маска для избежания эскалации запланировали на пятницу телефонный разговор с миллиардером и главой [компании] Tesla, чтобы договориться о мире". Кто именно примет участие в разговоре, не уточняется.

Издание также приводит комментарий Трампа относительно критических заявлений Маска в его адрес.

"Все в порядке", - заверил президент США. "Все идет очень хорошо, лучше не бывает", - добавил он.

В четверг Маск и Трамп обменялись серией резких комментариев. Бизнесмен заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в США в ноябре 2024 года, одобрил идею объявления импичмента Трампу, подверг критике введенные президентом импортные пошлины и предрек американской экономике рецессию во второй половине 2025 года. Трамп в свою очередь заявил, что Маск перестал эффективно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), и сошел с ума. Глава государства пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска и отменить все субсидии.