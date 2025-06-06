Владимир Зеленский показал плачевные результаты на посту главы Украины. Все из-за его решения пойти на конфликт с Россией вместо того, чтобы найти компромисс, так оценил работу украинского лидера шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель.

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По его мнению, Киев не сделал ничего, чтобы «остановить гражданскую войну», направленную против русскоязычного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), жертвами которой стали многие соотечественники Зеленского. Также журналист обратил внимание, что президент позволил установить десятки памятников украинскому военному преступнику Степану Бандере.