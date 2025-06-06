Япония устроила провокацию возле Курил: в КНР удивились ответу Путина

Несколько дней назад катер береговой охраны Японии вошел в воды к западу от принадлежащего России острова Кунашир и внезапно открыл огонь – якобы в рамках учений. По словам китайских журналистов, инцидент вызвал резонанс, и власти Японии тут же попытались оправдаться за действия своих военных. Однако аргументы Токио, судя по всему, не сильно впечатлили Москву.

«Японский премьер Сигеру Исиба приказал открыть огонь вблизи России – реакция Путина была необычной», – пишут авторы китайского издания NetEase.

В статье отмечается, что японские власти признали случившееся недоразумением, так как не предоставили предварительное уведомление о навигации перед началом учений. Утверждается, что Токио не намеревался провоцировать Россию, организуя стрельбы в непосредственной близости от Курильских островов.

«Все это выглядит как спланированная провокация <…>

Объяснения Японии звучат неубедительно», – заявили китайские обозреватели. Китайские журналисты считают, что решительная реакция Владимира Путина указывает на то, что Москва не до конца удовлетворена объяснениями Токио. После инцидента российская сторона задействовала план действий в чрезвычайной ситуации.

В СМИ считают, что японские силы были взяты на прицел береговыми ракетными комплексами. Затем в ситуацию вмешался российский военно-морской флот. Ракетный крейсер был направлен в Японское море, где провели собственные учения. В ходе маневров отрабатывались действия по нейтрализации вражеской подводной лодки.

«Проведение Японией учений с боевыми стрельбами в этих деликатных водах является проверкой российской реакции», – полагают в КНР.

Фактически, Япония проверяла, как отреагирует Россия, если иностранное судно внезапно откроет огонь вблизи Курил. Ответ России продемонстрировал ее готовность к жестким действиям, пишет АБН24. Напомним, Трамп выдвинул России двухнедельный ультиматум: ответ Путина вызвал удивление. Фото: пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru