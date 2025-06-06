WSJ: Трамп считает, что Маск ведет себя как ребенок

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что американский предприниматель Илон Маск ведет себя как ребенок, выступая с резкой критикой в адрес главы государства. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме.

По их сведениям, 5 июня помощники Трампа провели часть дня, пытаясь понять, какую цель преследует в этом конфликте бизнесмен. Однако американский лидер сказал своим советникам, что Маск просто ведет себя как ребенок.

Резкие нападки и агрессивность предпринимателя поразили Трампа, отметили собеседники издания. Согласно их информации, глава государства до этого времени старался сглаживать конфликты с Маском и не планировал вступать с ним в публичную конфронтацию. Хотя окружение Трампа считало, что крах их отношений был предрешен, разразившийся в четверг скандал застал чиновников Белого дома врасплох.

Пострадать от конфликта может ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), куратором которого до недавнего времени был Маск. Сотрудники DOGE не исключают, что теперь их ждет увольнение, указывает The Wall Street Journal.

В четверг Маск и Трамп обменялись серией резких комментариев. Бизнесмен заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в США в ноябре 2024 года, одобрил идею объявления импичмента Трампу, подверг критике введенные президентом импортные пошлины и предрек американской экономике рецессию во второй половине 2025 года. Трамп в свою очередь заявил, что Маск перестал эффективно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства, и сошел с ума. Глава государства пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска и отменить все субсидии.