НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Члены Республиканской партии США боятся нажить себе врага в лице предпринимателя Илона Маска и в то же время пытаются не разгневать президента США Дональда Трампа на фоне возникшей между ними размолвки. Об этом 5 июня сообщила телекомпания NBC.

По ее мнению, республиканцев можно сравнить с детьми, чьи родители переживают тяжелый развод. Сохранить хорошие отношения сразу с обоими будет тяжело, поскольку они "оскорбляют друг друга, угрожают и поливают грязью", считает NBC. Особенно переживают из-за этого конфликта законодатели, так как Маск может помешать их переизбранию на промежуточных выборах в 2026 году.

"Ему плевать на республиканцев, на Национальный комитет Республиканской партии, на места в Палате представителей [Конгресса США] и все остальное. Он уничтожит их. <...> Илону плевать на все эти партийные дела", - сказал телекомпании неназванный советник Маска, комментируя его разлад с американским лидером.

5 июня Маск и Трамп обменялись серией резких комментариев. Бизнесмен заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в США в ноябре 2024 года, одобрил идею объявления импичмента Трампу, подверг критике введенные президентом импортные пошлины и предрек американской экономике рецессию во второй половине 2025 года. Трамп в свою очередь заявил, что Маск перестал эффективно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства, и сошел с ума. Глава государства пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска и отменить все субсидии.