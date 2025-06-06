Глава МИД Польши обратился к Маску со словами о сложности политики

Глава польского МИД Радослав Сикорский в соцсети Х с иронией обратился к миллиардеру Илону Маску и напомнил ему, что «политика сложнее, чему он думал».

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«Смотри, большой человек, — политика оказалась сложнее, чем ты думал», — написал министр.

К публикации дипломат прикрепил мартовский пост предпринимателя, в котором тот назвал Сикорского «маленьким человеком». Тогда Маск отреагировал на опасения польского министра в связи с тем, что миллиардер может прекратить обслуживание терминалов спутниковой связи Starlink для Украины.

Между главой Белого дома Дональдом Трампом и американским предпринимателем Илоном Маском произошел конфликт. В конце мая стало известно, что миллиардер принял решение покинуть свой пост в администрации президента, где он занимал должность главы Департамента государственной эффективности США (DOGE).

Однако спустя несколько дней Маск резко раскритиковал законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов, который тот назвал «единым, большим и красивым».