ЕС вернул пошлины для украинской сельхозпродукции

С 6 июня украинская агропродукция вновь начнёт облагаться пошлинами Евросоюза. Ранее, после начала СВО, в отношении сельхозтоваров с Украины действовал так называемый торговый безвиз. Нынешнее решение Брюсселя в европейских СМИ сочли довольно неожиданным, учитывая тяжёлое положение Украины. Впрочем, в ЕС отметили, что отмена торгового безвиза является временной мерой — в перспективе будет заключено некое долгосрочное соглашение по регламентированию торговли. Однако, по мнению экспертов, Киеву не стоит рассчитывать на новые преференции ввиду нарастающих внутренних проблем в самом ЕС.

С 6 июня Европейский союз восстанавливает пошлины на сельскохозяйственную продукцию с Украины. Таким образом, Киев лишается возможности поставлять товары по так называемому торговому безвизу, который действовал после начала СВО.

Напомним, что решение о прекращении беспошлинного режима торговли было принято ещё в мае. Тогда в Брюсселе воздержались от подробных комментариев по этому поводу. Однако, согласно информации европейских СМИ, решение стран — членов Евросоюза стало довольно неожиданным, учитывая тяжёлое положение Украины. В документе о восстановлении пошлин сообщается, что торговые отношения между Киевом и ЕС возвращаются к ситуации 2014 года.

«Данный регламент, приостанавливающий все тарифные квоты, установленные в соответствии с приложением I-A соглашения об ассоциации, применяется до 5 июня 2025 года, после чего торговля между (Европейским. — RT) союзом и Украиной возвращается под действие правил, установленных в соответствии с ассоциацией (имеется в виду Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС 2014 года. — RT)», — говорится в документе, который опубликован на сайте издания EURACTIV.

Предполагается, что восстановленные пошлины будут действовать до декабря 2025 года включительно. Как рассказал журналистам представитель ЕК Балаш Уйвари, отмена торгового безвиза — временная мера. В итоге Украина и ЕС должны заключить некое долгосрочное соглашение по регламентированию торговли.

«Жёсткая посадка»

Как сообщала ранее британская газета Financial Times со ссылкой на ряд дипломатических источников, отмена торгового безвиза может привести к тяжёлым последствиям для Киева. Экспорт сельскохозяйственной продукции фактически стал спасательным кругом для украинских фермеров и госбюджета.

FT считает, что больше всего пострадают такие основные категории украинского сельскохозяйственного экспорта, как кукуруза, сахар, мёд и птица. Например, ежегодная квота на кукурузу сократится с 4,7 млн т до 650 тыс. т.

В Киеве неоднократно выражали обеспокоенность грядущей отменой торгового безвиза, поскольку экспорт серьёзно влияет на состояние национальной экономики.

С учётом значимости рынка ЕС Киев будет терять €3—3,5 млрд в годовом исчислении, сообщало Reuters.

В начале июня в интервью агентству министр сельского хозяйства страны Виталий Коваль заявил, что Киев изменит экспортную политику в свете восстановления пошлин, но не уточнил, каким образом.

По оценке министра, агросектор Украины находится в сложном положении. Из-за продолжающихся боевых действий местные фермеры не могут расширять посевные площади и рассчитывать на сбор всего урожая. Также он обратил внимание на неблагоприятные для агросектора погодные условия.

«Нас ждёт непростой сезон. Аномально тёплая зима. Сначала не было осадков, потом длительные дожди задержали посевную кампанию в некоторых регионах на две недели. Так что мы ожидаем снижения урожая», — сказал Коваль.

В украинском Минсельхозе предполагают, что урожай зерновых в текущем году может снизиться на 10%, или до 51 млн т в абсолютных цифрах.

С довольно мрачными прогнозами по поводу прекращения торгового безвиза выступила председатель комитета по евроинтеграции Украинского клуба аграрного бизнеса Александра Авраменко.

Так, в интервью интернет-порталу Latifundist, посвящённому украинскому агробизнесу, она сообщила, что страна возвращается к условиям соглашения об ассоциации с ЕС, заключённого после «евромайдана». Этим документом предусматривается порядка 30 квот на сельхозпродукцию с Украины. Таким образом, помимо кукурузы и сахара, в ЕС сократятся поставки пшеницы, яиц, молочной продукции, свинины, говядины и других товарных групп.

Авраменко обратила внимание на серьёзные дискуссии, которые идут внутри ЕС по поводу дальнейшего регламентирования украинского сельхозэкспорта. Например, комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен отстаивает интересы небольших фермерских хозяйств Европы и выступает против давления Киева на аграрный сектор содружества. По мнению аналитика, сейчас невозможно спрогнозировать, смягчит ли ЕК условия доступа украинской агропродукции.

Председатель комитета по экономическим вопросам Верховной рады Дмитрий Наталуха в комментарии EURACTIV отметил, что сельское хозяйство является едва ли не единственным столпом украинской экономики наряду с металлургией, которая переживает в последние годы тяжёлые времена.

«Это (прекращение торгового безвиза. — RT) болезненная жёсткая посадка для нашего экспорта. ЕС действует методами Трампа, используя при этом бархатную перчатку… По сути, сворачивание торговых льгот без альтернативы подрывает нашу вторую экономическую опору», — сказал Наталуха.

Он утверждает, что из-за восстановления пошлин Украина потеряет более €3 млрд. Однако в ЕС не разделяют опасений Киева. В частности, представитель Еврокомиссии по делам торговли Леон Дельво называет эту цифру завышенной. С его точки зрения, убытки Украины составят вдвое меньше — около €1,5 млрд.

По информации Financial Times и EURACTIV, решение о прекращении торгового безвиза было принято под влиянием внутриполитической ситуации в Польше и во Франции, где регулярно проходили крупные протесты фермеров. Политики в этих странах критиковали ЕС за покровительство украинской продукции. Беспошлинный режим привёл к тому, что более дешёвая украинская агропродукция снизила конкурентоспособность польских и французских хозяйств.

Политический контекст

По мнению опрошенных RT экспертов, после начала СВО вопрос регламентирования экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины чрезмерно политизирован. Власти ЕС действуют исходя из конъюнктурных соображений, а не из экономической целесообразности.

«До СВО европейцы были едины в необходимости ограничения доступа украинских товаров, которые менее качественные и гораздо дешевле. На некоторые категории товаров разница в цене была пятикратной. Те привилегии, которые получила Украина, объяснялись исключительно политическим контекстом», — заявил в беседе с RT доцент кафедры отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Тимофей Мазурчук.

Однако столь масштабное покровительство украинскому агробизнесу спровоцировало волнения среди европейских фермеров, которые порой не гнушались высыпать украинское зерно из фур.

Эксперт напомнил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен долгое время игнорировала возмущение европейских агропроизводителей. Однако в итоге она была вынуждена одобрить отмену торгового безвиза под влиянием нарастающего кризиса с удобрениями и множества структурных проблем.

«Из-за своего покровительства украинским аграриям ЕС получил такие проблемы, на которые уже было невозможно закрывать глаза. Несмотря на антироссийскую повестку, Брюссель был вынужден ограничить поставку дешёвой сельскохозпродукции с Украины. При этом беспошлинный импорт был важной формой поддержки киевского режима на всём протяжении СВО», — подчеркнул Мазурчук.

Впрочем, с его точки зрения, любой вопрос, связанный с Украиной, всегда воспринимался Евросоюзом как разменная монета в большой политической игре с Россией и США. И перспективы заключения долгосрочной сделки по поставкам украинской сельхозпродукции выглядят довольно туманно, добавил он.

«Киев будут убеждать, что отмена торгового безвиза — мера временная и все убытки будут отчасти компенсированы выделением траншей и предоставлением доступа к замороженным российским активам. Хотя последний пункт совершенно невыполним. Если ЕС пойдёт на такой шаг, то европейская промышленность больше не сможет привлекать инвестиции, а её жизнеспособные остатки поглотят Соединённые Штаты», — отметил Мазурчук.

В комментарии RT политолог Владимир Корнилов констатировал, что политика «принудительной торговли» с Украиной, которую после начала СВО проводил Брюссель, закончилась провалом. Пренебрежение интересами европейских фермеров и безудержная поддержка Киева привели к росту популярности евроскептиков. Особенно это касается Венгрии, Словакии, Польши и Румынии, подчеркнул эксперт.

«Брюссель фактически директивно навязывал украинскую сельхозпродукцию. Восточноевропейские страны буквально заставляли не препятствовать ввозу украинских товаров. Так не могло продолжаться бесконечно, без негативных для евробюрократии политических последствий. Это отчётливо показали выборы в Словакии, Румынии и Польше. Брюссель ограничил поставки товаров с Украины, чтобы сдержать рост возмущения в Восточной Европе», — пояснил Корнилов.

При этом он не исключил довольно резкого разворота политики ЕС по отношению к Украине. Под давлением внутренних проблем Евросоюз теперь может навязать Киеву неоколониальную сделку по образцу той, которую продавила администрация Трампа, полагает Корнилов.