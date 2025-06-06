В Раде заявили о постигшем Трампа проклятии Зеленского

Lenta.ru

На президента США Дональда Трампа подействовало проклятие украинского лидера Владимира Зеленского, ситуация похожа на старые фильмы про ведьм. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

В Раде заявили о постигшем Трампа проклятии Зеленского
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«Центр проклятия в Киеве. Точнее на Банковой. За детьми прячется! Проклятие Банковой действует. И скоро его почувствуют даже те, кто считал себя неуязвимыми», — написал Дмитрук.

Ранее между главой Белого дома Дональдом Трампом и американским предпринимателем Илоном Маском произошел конфликт. В конце мая стало известно, что миллиардер принял решение покинуть свой пост в администрации президента, где он занимал должность главы Департамента государственной эффективности США (DOGE).