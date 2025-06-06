Reuters: в администрации Трампа провели совещания по поводу конфликта с Маском
Высокопоставленные сотрудники администрации президента США Дональда Трампа провели ряд экстренных совещаний по поводу публичного конфликта американского лидера с предпринимателем Илоном Маском.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Главные помощники Трампа в Белом доме провели в четверг несколько встреч, чтобы обсудить последствия твитов Илона Маска», — передаёт агентство.
Несколько дней назад Маск назвал «мерзостью» бюджетный проект Трампа.
После этого Трамп заявил, что разочарован Маском.
Предприниматель в ответ на критику заявил, что Трамп не стал бы президентом без него.
Тогда американский лидер предложил прекратить государственные субсидии и контракты для бизнесмена Илона Маска.
Он также заявил, что бизнесмен «психанул» после отмены нравившегося ему распоряжения о налоговом вычете на электрокары.
Маск после слов Трампа об отмене субсидий и контрактов сообщил, что компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon.
Маск также сообщил, что Трамп фигурирует в списках американского миллиардера Джеффри Эпштейна.
После бизнесмен поддержал идею импичмента Трампу.
Американский рэпер Канье Уэст прокомментировал перепалку.