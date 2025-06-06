В администрации Трампа провели совещания по поводу конфликта с Маском

Высокопоставленные сотрудники администрации президента США Дональда Трампа провели ряд экстренных совещаний по поводу публичного конфликта американского лидера с предпринимателем Илоном Маском.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Главные помощники Трампа в Белом доме провели в четверг несколько встреч, чтобы обсудить последствия твитов Илона Маска», — передаёт агентство.

Несколько дней назад Маск назвал «мерзостью» бюджетный проект Трампа.

После этого Трамп заявил, что разочарован Маском.

Предприниматель в ответ на критику заявил, что Трамп не стал бы президентом без него.

Тогда американский лидер предложил прекратить государственные субсидии и контракты для бизнесмена Илона Маска.

Он также заявил, что бизнесмен «психанул» после отмены нравившегося ему распоряжения о налоговом вычете на электрокары.

Маск после слов Трампа об отмене субсидий и контрактов сообщил, что компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon.

Маск также сообщил, что Трамп фигурирует в списках американского миллиардера Джеффри Эпштейна.

После бизнесмен поддержал идею импичмента Трампу.

Американский рэпер Канье Уэст прокомментировал перепалку.