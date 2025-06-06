Трамп отреагировал на обвинения со стороны Маска

Трамп заявил, что его не беспокоят нападки со стороны Маска
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнуют нападки со стороны американского предпринимателя Илона Маска.
Об этом американский лидер написал в Truth Social, подчеркнув, что Маск «должен был сделать это несколько месяцев назад».
В Reuters ранее сообщили, что в администрации Трампа провели совещания по поводу конфликта с Маском.
Несколько дней назад Маск назвал «мерзостью» бюджетный проект Трампа.
После этого Трамп заявил, что разочарован Маском.
Предприниматель в ответ на критику заявил, что Трамп не стал бы президентом без него.
Тогда американский лидер предложил прекратить государственные субсидии и контракты для бизнесмена Илона Маска.
Он также заявил, что бизнесмен «психанул» после отмены нравившегося ему распоряжения о налоговом вычете на электрокары.
Маск после слов Трампа об отмене субсидий и контрактов сообщил, что компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon.
Маск также сообщил, что Трамп фигурирует в списках американского миллиардера Джеффри Эпштейна.
После бизнесмен поддержал идею импичмента Трампу.
Американский рэпер Канье Уэст прокомментировал перепалку.