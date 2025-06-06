Трамп отреагировал на обвинения со стороны Маска

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнуют нападки со стороны американского предпринимателя Илона Маска.

Об этом американский лидер написал в Truth Social, подчеркнув, что Маск «должен был сделать это несколько месяцев назад».

В Reuters ранее сообщили, что в администрации Трампа провели совещания по поводу конфликта с Маском.

Несколько дней назад Маск назвал «мерзостью» бюджетный проект Трампа.

После этого Трамп заявил, что разочарован Маском.

Предприниматель в ответ на критику заявил, что Трамп не стал бы президентом без него.

Тогда американский лидер предложил прекратить государственные субсидии и контракты для бизнесмена Илона Маска.

Он также заявил, что бизнесмен «психанул» после отмены нравившегося ему распоряжения о налоговом вычете на электрокары.

Маск после слов Трампа об отмене субсидий и контрактов сообщил, что компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon.

Маск также сообщил, что Трамп фигурирует в списках американского миллиардера Джеффри Эпштейна.

После бизнесмен поддержал идею импичмента Трампу.

Американский рэпер Канье Уэст прокомментировал перепалку.