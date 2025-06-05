В Госдепе раскрыли мотивацию Трампа в украинском конфликте

Президент США Дональд Трамп хочет добиться деэскалации конфликта на Украине и последующего установления мира. Мотивацию американского лидера раскрыл заместитель официального представителя Госдепа США Томми Пигот во время брифинга.

«С самого начала было ясно, что президент Трамп хочет увидеть деэскалацию. Он хочет видеть прямой диалог. Он хочет видеть мир. Это было движущей мотивацией с самого начала», — подчеркнул Пигот.

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По его словам, Трамп хочет видеть прямой диалог между Россией и Украиной.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев не нуждается в перемирии.