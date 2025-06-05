В Госдепе раскрыли мотивацию Трампа в украинском конфликте

Lenta.ru

Президент США Дональд Трамп хочет добиться деэскалации конфликта на Украине и последующего установления мира. Мотивацию американского лидера раскрыл заместитель официального представителя Госдепа США Томми Пигот во время брифинга.

В Госдепе раскрыли мотивацию Трампа в украинском конфликте
© globallookpress.com

«С самого начала было ясно, что президент Трамп хочет увидеть деэскалацию. Он хочет видеть прямой диалог. Он хочет видеть мир. Это было движущей мотивацией с самого начала», — подчеркнул Пигот.

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По его словам, Трамп хочет видеть прямой диалог между Россией и Украиной.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев не нуждается в перемирии.

«Нынешнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти», — высказался политик.