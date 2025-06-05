Маск сделал шокирующее заявление о Трампе

Американский предприниматель Илон Маск после ссоры с президентом США заявил, что Дональд Трамп фигурирует в файлах Эпштейна. Бизнесмен написал пост в соцсети.

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По словам Маска, настоящая причина, по которой документы Эпштейна не были обнародованы, именно эта.

Напомним, файлы Эпштейна — это документы бизнесмена Джеффри Эпштейна, которого судили за торговлю детьми.

Считается, что он оказывал услуги известным бизнесменам и политикам, поставляя им девушек, в том числе несовершеннолетних.

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Эпштейна нашли мертвым в своей камере в 2019 году. Часть американцев с тех пор требовала публикации его документов, в которых были бы списки клиентов.

Во время президентской гонки Трамп обещал их опубликовать, однако после вступления в должность были выложены только старые документы, где большая часть данных скрыта.

Ранее публичная перепалка Трампа и Маска переросла в прямые оскорбления. Трамп фактически назвал Маска сумасшедшим и предложил прекратить ему государственные субсидии.