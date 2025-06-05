Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Соединенные Штаты завершили Вторую мировую войну в Европе и освободили Германию от нацизма. При этом он не упомянул о вкладе Советского Союза в победу над нацистской Германией.

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Выступление Мерца состоялось накануне годовщины высадки союзных войск в Нормандии. Он напомнил, что 6 июня отмечается день, когда американские войска, по его словам, «однажды уже положили конец войне в Европе». Канцлер добавил, что считает это событие освобождением своей страны от диктатуры и выразил уверенность, что США и сегодня способны сыграть ключевую роль — уже в урегулировании конфликта на Украине.

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Советский Союз в ходе Второй мировой войны понес крупнейшие потери среди стран антигитлеровской коалиции. Согласно официальным данным, СССР потерял около 27 миллионов человек, включая как военных, так и гражданское население. В расчетах, выполненных НКИД в 1945 году, вклад СССР в победу над нацизмом оценивался не менее чем в 75% от совокупных усилий союзников.

Операция по высадке союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года стала крупнейшей десантной операцией Второй мировой войны. В ней участвовали около 156 тысяч военнослужащих США, Великобритании и Канады. Потери союзников за первые сутки составили порядка 10 тысяч человек, из них около 2,5 тысячи — американцы, передает «Радиоточка НСН».