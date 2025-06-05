Жители Латвии рассказали, как полиция попыталась «задержать» бобра

В зарубежных соцсетях расходится видео того, как в Риге латвийские полицейские пытаются задержать бобра. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на местных жителей.

Причина «задержания» и дальнейшая судьба животного не уточняются.

До этого сообщалось, как бобры помогли сэкономить чешским властям внушительную сумму денег, построив плотины. Чиновники собирались восстановить реку Клабава, а стоимость проекта оценивалась в $1,2 млн. Сам он был начат еще в 2018 году.

Планировалось восстановление болотных угодий, осушенных ранее. Бобры не стали ждать решения проблемы и возвели плотины, что позволило заболотить необходимую местность.

А в России жители Калужской области спасли двух бобров, которые попали в ловушку в коллекторе: они вытащили несчастных животных, которые не могли выбраться самостоятельно.