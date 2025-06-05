В США заявили о провале миссии Мерца по Украине в Вашингтоне

«Украинская» миссия канцлера Германии Фридриха Мерца в Вашингтоне провалилась. Об этом пишет издание The New York Times.

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Автор статьи отметил, что в Вашингтон Мерц прибыл в надежде убедить Трампа сыграть более активную роль в защите Украины, однако он получил совершенно другой ответ: Трамп фактически развел руками, заявив, что США не могут сейчас ничего сделать, чтобы положить конец военным действиям между Россией и Украиной.

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Газета напомнила, что Трамп во время президентской кампании неоднократно обещал, что сможет установить мир в течение 24 часов, но спустя четыре месяца после начала своего второго срока он говорит о конфликте на Украине, как будто он посторонний наблюдатель.

Трамп намекнул, что Украина может подвергнуться наказанию, отмечается в материале.

Ранее Трамп заявил, что держит в голове крайний срок заключения мира на Украине. По его словам, США готовы действовать жестко, если Россия переступит границу.