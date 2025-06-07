Торт от тайного поклонника погубил девушку

В Бразилии 17-летней девушки не стало после того, как она попробовала торт от неизвестного отправителя. Об этом сообщает CNN Brazil.

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Курьер привез торт Ане Луизе де Оливейра Невес на мотоцикле. Десерт сопровождался запиской «Угощение для самой красивой девушки, которую я когда-либо видел». Невес попробовала торт, и через час у нее начались диарея и рвота.

Ночью отец отвез девушку в больницу. Там ей диагностировали пищевое отравление, оказали необходимую помощь и отправили ее домой. Однако на следующий день Невес стало хуже: она упала в обморок. Ее повезли в больницу, однако по дороге у нее остановилось сердце. Врачи предположили, что девушку погубил торт от тайного поклонника.

Полиция начала расследование. В ходе него выяснилось, что торт отправил не анонимный воздыхатель, а 17-летняя подруга Невес. Она призналась, что добавила в угощение мышьяк из-за зависти к ее красоте. В ту ночь, когда Невес страдала от симптомов отравления, она осталась у нее дома и делала вид, что ничего не понимает.

На допросе преступница призналась, что Невес — ее вторая жертва. До этого она таким же образом отравила девушку, которая якобы увела у нее двух парней. Ей удалось выжить. Преступницу перевели в исправительное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей.

Ранее сообщалось, что в Бразилии неизвестный прислал отравленный сухой завтрак семье из муниципалитета Макаиба, штат Риу-Гранди-ду-Норти. Он погубил восьмимесячного ребенка и отправил в больницу ее 50-летнюю родственницу.