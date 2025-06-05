В Овальном кабинете на встрече с американским лидером Дональдом Трампом канцлер ФРГ Фридрих Мерц вел себя почтительно, стараясь избежать неловкой конфронтации, которая мешала другим мировым лидерам во время визитов в Белый дом. Об этом пишет Politico.

«Похоже, это сработало», — подчеркнуло издание.

Трамп назвал Мерца «очень хорошим человеком для переговоров» и выразил оптимизм по поводу того, что в конечном счете он достигнет «хорошей торговой сделки» с Евросоюзом.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что в ходе визита в Соединенные Штаты Мерц может попытаться вернуть президента США в «лагерь европейцев».