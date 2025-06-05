Мерц на встрече с Трампом говорил менее 4 минут из 40

Общение канцлера Германии Фридриха Мерца и президента США Дональда Трампа с журналистами в Овальном кабинете Белого дома превратилось в "шоу одного человека". Как пишет издание Focus Online, глава правительства ФРГ говорил лишь 3 минуты и 50 секунд, в то время как американский лидер - почти 36 минут.

Почти все вопросы были направлены Трампу. Лишь одна журналистка отреагировала, когда президент США спросил, есть ли вопросы к гостю.

"Намерены ли вы продолжать поддержку Украины?" - сказала она. Однако и тут начал отвечать Трамп.

"Канцлер присутствовал, но как минимум в Овальном кабинете его почти не было видно", - констатировал журнал Der Spiegel. "СМИ США не интересовались им", - отметило издание.

Мерц и Трамп провели ранее в четверг переговоры в Вашингтоне. Это была первая встреча политиков.