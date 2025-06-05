ХАМАС внес замечания в предложение Уиткоффа по Газе

Палестинское движение ХАМАС не отвергало предложение о прекращении огня в секторе Газа, выдвинутое спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, однако внесло в него поправки. С таким заявлением выступил лидер радикалов в Газе Халиль аль-Хейя.

"На прошлой неделе мы получили последнее предложение Уиткоффа: в нем предлагалось освободить 10 живых заложников и передать тела 18 погибших в течение 7 дней. Однако не было никаких гарантий того, что на 8-й день боевые действия не возобновятся. Мы не отвергали предложение, но внесли в него свои коррективы и потребовали дать нам реальные гарантии невозобновления боев в Газе", - объявил аль-Хейя. Трансляцию его выступления вел катарский телеканал Al Jazeera.