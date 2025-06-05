В США обеспокоились безопасностью своих объектов после атак ВСУ на Россию

Министр армии США Дэниел Дрисколл выразил озабоченность уязвимостью американских военных объектов перед лицом угроз, подобных недавним атакам беспилотников на территории России.

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«То, что мы увидели в ходе операции «Паутина» в России, и мы столкнемся с такой же проблемой — это один из ключевых вызовов для нашей армии», — заявил Дрисколл.

На слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам Дрисколл подчеркнул, что противодействие таким атакам является одной из главных задач армии, отметив активную разработку мер противодействия, включая применение крупнокалиберных боеприпасов и систем направленной энергии.

Министр также выразил обеспокоенность недостаточной готовностью американской промышленности к массовому производству беспилотников, указав на их более высокую себестоимость производства в США по сравнению с Китаем.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По ним были запущены FPV-дроны с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов. Все террористические атаки были отражены, однако произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, добавили в МО.