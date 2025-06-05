На Западе увидели оскорбление Украины в одной фразе Трампа

Президент США Дональд Трамп, проведя параллель между конфликтом Москвы и Киева и дракой детей, оскорбил Украину и всех, кто ее поддерживает. Об этом телеканалу Sky News заявил журналист американской газеты The Hill Ниалл Стэнадж.

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По его словам, сравнение было «откровенно оскорбительным» для многих украинцев и тех, кто их поддерживает.

«Мы говорим о ситуации, когда гораздо более крупный сосед, Россия, вторгся на Украину и оккупировал около пятой части ее территории. Поэтому, я думаю, сравнивать это с дракой детей на детской площадке — значит принижать и преуменьшать реальные масштабы конфликта, свидетелями которого мы являемся уже так долго», — сказал Стэнадж.

Трамп заявил о крайнем сроке переговоров по Украине

Во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем Дональд Трамп рассказал, что во время последнего разговора с российским лидером Владимиром Путиным сравнил конфликт на Украине с «яростной дракой двух детей в парке». По его словам, в таких ситуациях «лучше дать немного подраться, прежде чем разнимать», поскольку они «ненавидят друг друга и не хотят останавливаться».